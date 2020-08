È successo ad Arzignano (Vicenza)

Ad Arzignano, comune della provincia di Vicenza, in Veneto, una ragazzina di 15 anni è stata travolta da un’auto che poi è fuggita, facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme è stata una passante che ha visto il corpo a terra.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, l’adolescente stava camminando sul ciglio della strada, lungo via Broggia, quando è stata stata falciata alle spalle. Gli investigatori avrebbero raccolto alcuni indizi per risalire al pirata della strada.

Si è appreso che la ragazzina stava portando in cane a fare una passeggiata, poco prima delle 22 di ieri sra, quando è stata travolta dall’auto, sbalzando in avanti per vari metri. La vittima, che avrebbe compiuto 16 anni tra poco, si stava facendo lucendo con la torcia del telefono in una strada poco illuminata.

Giunti sul posto, i sanitari del SUEM hanno portato la 15enne all’ospedale di Arzignano ma sono stati inutili i tentativi per rianimarla. I carabinieri stanno cercando eventuali telecamere in zona che possano aver catturato la fuga dell’automobilista.