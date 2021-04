Come si può acquistare anche su Amazon

Da oggi, 1° aprile, al via le iscrizioni per il Bonus Cultura .

. Come acquistare su Amazon con 18app.

Al via la nuova edizione di Bonus Cultura che dà l’opportunità di spendere 500 euro in prodotti culturali, dedicata ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2002.

Infatti, coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020 (nati appunto nel 2002), in possesso della propria identità digitale o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), possono accedere a 18app.it per ottenere i buoni del Governo.

I buoni vanno richiesti da oggi, giovedì 1° aprile, al 31 agosto 2021 e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2022.

Il buono si potrà usare anche su Amazon.it per procedere all’acquisto di libri, manuali di studio, CD, DVD ed eBook Kindle. Per l’utilizzo del buono su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare un buono del valore intero desiderato di minimo 1 sul sito 18app.it, e poi convertirlo in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it.

Al momento della conversione, l’intero importo del buono sarà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere, quindi, utilizzati per acquistare i prodotti idonei venduti e spediti da Amazon in un’unica o in più soluzioni.

Per maggiori informazioni e scoprire tutte le possibilità riservate ai diciottenni sognatori, si consiglia di visitare il sito www.amazon.it/18app.

Gli studenti nati nel 2001, che hanno utilizzato il bonus cultura su Amazon.it, hanno spaziato tra narrativa, libri di ricette e manuali di studio. Al primo posto tra gli acquisti Amazon figura L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, a seguire diversi libri per mettersi ai fornelli, mentre per lo studio all’università i preferiti sono stati i manuali di diritto privato e analisi matematica.

Inoltre, molti gli acquisti nell’ambito della musica: al vertice indiscusso degli acquisti su Amazon c’è Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta, al secondo posto Persona, album in studio del King del rap italiano, Marracash. Al terzo, uno dei cantautori più interessanti fra i giovani del panorama italiano, Ultimo, con il suo Colpa delle Favole.