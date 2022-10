La vittima è Francesco Valdiserri, figlia della giornalista Paola Di Caro

A Roma, la notte scorsa, un 18enne, Francesco Valdiserri, è morto dopo essere stato travolto da un auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Stando a una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori stradam andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede.

Alla guida dell’auto, una Suzuki Swift, una ragazza di 24 anni, che ha prestato soccorso alla vittima in attesa del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’investitrice è risultata positiva ad a droga e alcol test. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale. In base a quanto si apprende, il pm di turno Erminio Amelio affiderà nel pomeriggio l’incarico per eseguire l’autopsia.

Il post della madre

La vittima è il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. La madre, sui social media, ha scritto: ” Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

Il cordoglio della politica

E Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, su Twitter, ha risposto così alla madre: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. Anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha scritto un tweet: “Con Francesco, con te, con voi. Sempre”.

Nota di cordoglio anche da Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: “Esprimo il mio più profondo cordoglio in questo momento di immenso dolore a Paola Di Caro e Luca Valdiserri, giornalisti del Corriere della Sera, ottimi genitori e professionisti di altissimo livello, per la prematura scomparsa del loro figliuolo, vittima di un incidente stradale. A loro e alla famiglia il mio grande abbraccio”.