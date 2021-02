L'app Robinhood sotto accusa

20enne si suicida dopo avere investito su Robinhood .

. I genitori hanno fatto causa all’ app di trading .

. Il dramma è avvenuto negli Stati Uniti d’America.

I genitori di un giovane investitore dilettante, che si è tolto la vita pensando di avere accumulato un debito a sei cifre con Robinhood, sta facendo causa all’app di trading. Ne dà notizia Unilad.

Lo scorso giugno, lo statunitense Alexander Kearns, 20 anni, si è suicidato dopo avere erroneamente creduto di avere perso 730mila dollari (circa 600mila euro) sull’app.

I suoi genitori hanno fatto causa a Robinhood per omicidio colposo, inflizione negligente di disagio emotivo e pratiche commerciali sleali.

Per i genitori di Alexander l’app di trading Robinhood si rivolge a clienti clienti giovani e inesperti, spingendoli a impegnarsi in pratiche d’investimento rischiose. Ad esempio, im caso di problemi, secondo la famiglia del giovane, l’app non fornisce «un’assistenza clienti significativa».

Nel giorno della morte, il conto del giovane investitore era stato limitato e mostrava un debito di 730mila dollari. Secondo i legali della famiglia, ad Alex è stata inviata una e-mail in cui si richiedeva un’azione immediata e un pagamento di oltre 170mila dollari. Il giovane ha provato a contattare l’assistenza clienti ma non ha ricevuto aiuto.

In una delle numerose e-mail inviate a Robinhood, Alex ha scritto: «Mi è stato assegnato erroneamente più denaro di quanto avrei dovuto, i miei put acquistati avrebbero dovuto coprire i put che ho venduto. Qualcuno potrebbe esaminarlo per favore?». Il ragazzo, però, ha ricevuto solo una risposta automatica: il team di supporto lo avrebbe contattato «il prima possibile». Alex, prima di uccidersi, ha scritto una lettera ai suoi genitori: «Con il senno di poi, non ho idea di cosa stia facendo ora».

In un’intervista rilasciata alla CBC, il padre Dan ha dichiarato: «Pensava di avere fatto saltare in aria la sua vita. Pensava di avere sbagliato in maniera irreparabile».

La beffa: il giorno dopo la morte, Robinhood ha inviato un’email ad Alek per dirgli che il problema era stato risolto: «Grandi notizie! Ti stiamo contattando per confermare che hai soddisfatto la tua richiesta di margine e abbiamo revocato le tue restrizioni commerciali». Il padre del ragazzo ritiene che la morte del figlio sarebbe stata evitata se avesse ricevuto una risposta veloce.

La madre Dorothy ha detto: «Ho perso l’amore della mia vita. Mi manca più di ogni altra cosa. Non posso dirti quanto sia incredibilmente doloroso. È il tipo di dolore che non credo dovrebbe essere umanamente possibile superare per un genitore».

Dopo la morte di Alex, Robinhood ha affermato di avere «rivisto i requisiti di esperienza» per i clienti che cercano opzioni commerciali più rischiose.