È successo a Milano

A Milano tre albanesi di 21, 23 e 29 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo: sono accusati di avere abusato di una ragazza di origine haitiana, conosciuta il 3 maggio in un locale della zona di corso Como.

Ad avvicinare la giovane sarebbe stato il 23enne, che avrebbe concordato con lei un rapporto sessuale a pagamento.

La donna, poi, era andata con lui al motel Peralba a Cornaredo, alle porte di Milano e li avrebbero raggiunti il fratello il cugino del ragazzo, che avrebbero abusato della giovane haitiana per diverse ore e avrebbero anche scattato delle foto della vittima.

Tra l’altro, come emerso dall’ordinanza, nelle ore in cui i tre avrebbero commesso le violenze c’è stato anche un controllo nel motel delle forze dell’ordine che hanno chiesto i documenti e indentificato due dei giovani ma la donna non è riuscita a lanciare l’allarme su quanto stava accadendo.

Il GIP ha scritto: “Non inficia il racconto della persona offesa il fatto che non abbia chiesto aiuto”. Il 23enne, infatti, più volte l’ha minacciata, dicendole che doveva restare “in silenzio”.

Il 23enne, di nome Xhentjan Agaraj, è stato già arrestato per l’omicidio di Abderrahimi Elkharmoudi, 45enne marocchino, a cui aveva sparato nell’ottobre scorso perche l’uomo aveva schiaffeggiato la compagna davanti a un bar.

Gli abusi, durati 12 ore, sono stati commessi proprio nel giorno in cui il 23enne voleva ‘festeggiare’ la sua scarcerazione, anche pagando centinaia di euro al tavolo del locale per bottiglie di champagne.

Due degli arrestati sono stati condotti presso il carcere di San Vittore, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre ad un terzo già detenuto per altra causa è stato notificato il provvedimento.