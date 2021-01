È successo nel Regno Unito

A soli 28 anni è morta nel Regno Unito Laura Gentry .

. Era stata ricoverata in ospedale per un appendicite , poi la scoperta del contagio.

, poi la scoperta del contagio. Sui social ha scritto: “Non lo augurerei neanche al mio peggiore nemico”

Nel Regno Unito una giovane di 28 anni, prossima al matrimonio, è morta a causa del Covid-19 dopo essere stata ricoverata in ospedale con una sospetta appendicite. Lo racconta The Sun.

La famiglia e gli amici di Laura Gentry, operatrice sanitaria del Norfolk, hanno raccontato quanto le è successo.

La 28enne, fidanzata con Jack Brighouse, era stata portata d’urgenza in ospedale con dolori addominali. Tuttavia, le è stato poi diagnosticato il coronavirus mentre si trovava in reparto presso il James Paget University Hospital di Great Yarmouth. I medici l’hanno intubata ma Laura ha perso la sua battaglia alcune settimane dopo.

La sorella Amy sta adesso raccogliendo fondi per il funerale: «Mia sorella è morta presto, a soli 28 anni – ha raccontato alla stampa britannica. Mi piacerebbe raccogliere dei soldi per lei così da darle il saluto che merita. Era un’adorata figlia, sorella, fidanzata, nipote, cugina e amica. Illuminava qualsiasi stanza in cui si trovava».

Laura Gentry lavorava anche in una scuola di equitazione dove dava lezioni ai bambini con disabilità. Ha incontrato il fidanzato Jack nel 2016 e la coppia stava cominciando a pianificare le nozze.

Sui social media, Laura, lo scorso 6 gennaio ha scritto: «Non potrei augurare quello che sto passando io neppure al mio peggior nemico». E il 2 gennaio: «Questa notte ho dormito sei ore. Avevo dolori ovunque. Incrociamo le dita per qualche risultato oggi e poi forse potrò tornare a casa».