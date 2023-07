In provincia di Foggia

Bartolomeo La Pomarda, un giovane di 28 anni, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri a Mattinata, in provincia di Foggia. L’agguato si è verificato in una zona di campagna, e adesso sono in corso le indagini affidate ai carabinieri per ricostruire l’accaduto.

Familiari lanciano l’allarme: il corpo trovato nell’azienda agricola

Alcuni familiari di Bartolomeo La Pomarda hanno lanciato l’allarme nel tardo pomeriggio di ieri, poiché il giovane non era rientrato a casa. Quando i carabinieri sono arrivati nella località “San Martino Tagliata” in serata, hanno trovato il cadavere del giovane a terra all’interno della sua azienda agricola.

Secondo le ipotesi dei militari, il giovane allevatore sarebbe stato ucciso con colpi di fucile. Durante la notte sono state effettuate perquisizioni e eseguiti alcuni stub, al fine di verificare la presenza di tracce di polvere da sparo sulle mani o sugli indumenti. Non è escluso che nelle prossime ore venga effettuata l’autopsia. Al momento, gli inquirenti stanno esaminando tutte le possibili piste investigative sul movente dell’omicidio del 28enne, avvenuto in un’area priva di telecamere di videosorveglianza.

Il precedente arresto nel 2016

Nel 2016, Bartolomeo La Pomarda era stato arrestato insieme ad altre due persone con l’accusa di aver aggredito con un’accetta un uomo di 30 anni residente a Mattinata. Questo precedente potrebbe essere oggetto di attenzione nelle indagini in corso per l’omicidio del giovane.