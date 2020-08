Ne ha dato notizia Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL di Bari

Ventinove persone sono risultate positive al coronavirus. Si tratta di un gruppo di Bari della provincia rientrato da un viaggio in pullman in Calabria. Ne ha dato notizia Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL del capoluogo pugliese.

In Puglia, in 24 ore, ci sono stati 65 nuovi casi, di cui 56 nel Barese. Effettuati 2.753 tamponi. Gli altri casi si sono registrati nelle province di Foggia (5), Barletta Andria Trani (3), Lecce (1). Nessuno nelle province di Taranto e Brindisi.

In gran parte si tratta di contatti stretti di casi già individuati. In totale finora sono stati effettuati 300.338 test. Oggi, come ieri, non si sono registrate vittime, quindi ferme 556 dall’inizio dell’emergenza). I casi attualmente positivi sono 748 (+64), i guariti 4029 (+1). I ricoverati sono 117 (+8).

Nella vicina Basilicata, invece, i nuovi casi di Covid-19 sono stati 5 su 692 tamponi processati. Le positività riguardano: 2 persone residenti e isolate a Potenza, 1 persona residente e isolata a Policoro; 1 persona di stato estero isolata nel comune di Avigliano, una persona residente e isolata in Puglia diagnosticata e in Basilicata.

Nella giornata è guarita 1 persona di nazionalità estera isolata in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 29. Attualmente sono 2 le persone ricoverate presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altra nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.