È successo sulla nave Meraviglia della MSC crociere

Un uomo di 35 anni, Modestino Vespa, è morto mentre si trovava in vacanza in crociera con la fidanzata.

Il giovane, un ingegnere originario del Molise, era a bordo della nave Meraviglia della MSC crociere in un tour nel Mediterraneo quando è caduto, ha battuto la testa ed è deceduto.

A trovare il 35enne, privo di sensi, è stata propria la fidanzata che ha subito allertati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta per accertare i fatti. Ad esempio, non si sa se il 35enne sia caduto accidentalmente o in seguito a un malore. Il magistrato sta decidendo per l’autopsia.

La nave ha anticipato il rientro sulla terraferma al porto di Genova.

La sindaca di Pesche, Maria Antenucci, ha disposto il lutto cittadino nel giorno dei funeral: “L’Amministrazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Vespa per la prematura e inaspettata scomparsa di Modestino, giovane e brillante professionista conosciuto e ben voluto da tutti noi. Ci associamo al grandissimo dolore ed esprimiamo la vicinanza alla famiglia e all’intera comunità. Il giorno dei funerali verrà decretato il lutto cittadino. Sono altresì annullati gli tutti gli eventi ancora previsti nel calendario estivo 2022”.