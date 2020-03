Possibile trarre un profitto molto interessante

Coloro che hanno un certo capitale a disposizione lo sanno bene: investire nel mercato immobiliare può rappresentare una grande opportunità, specialmente al giorno d’oggi. Nonostante i prezzi delle case siano iniziati a salire rispetto a qualche anno fa, il costo medio degli immobili rimane comunque decisamente accettabile. Siamo dunque in un periodo storico in cui conviene senza dubbio investire in questo mercato, ma vale ancor più la pena puntare sulle case di lusso. Chi ne ha la possibilità infatti può trarre un profitto davvero molto interessante optando per l’acquisto di un immobile di pregio e oggi vediamo perché.

#1 Ottime offerte sul mercato

La prima ragione per cui vale la pena acquistare una casa di lusso è legata a questo periodo storico. Attualmente sul mercato immobiliare è possibile trovare diverse occasioni, come si può vedere facilmente nel portale di una delle più grandi agenzie immobiliari: https://www.italy-sothebysrealty.com/it/default.aspx. I prezzi delle ville e degli appartamenti di pregio sono senz’altro convenienti ora come ora, perché negli scorsi anni i venditori sono stati costretti ad abbassare la cifra di vendita. Si trovano quindi delle ottime offerte e in alcuni casi delle occasioni davvero molto interessanti.

#2 Maggiore disponibilità dell’acquirente

Acquistare una casa di lusso per poi rivenderla è inoltre meno rischioso: si tratta di un investimento che difficilmente si rivela poco profittevole ed il motivo è piuttosto semplice. Coloro che cercano un immobile di prestigio da acquistare hanno una buona capacità di spesa e questo è un fattore determinante. Nella contrattazione non si è costretti a svalutare la proprietà perché chi sceglie una casa di lusso è già disposto a spendere cifre considerevoli e non ha grandi problemi di liquidità.

#3 Svalutazione più lenta degli immobili

Un altro aspetto che vale la pena considerare è che le case di lusso sono soggette solitamente ad un processo di svalutazione molto più lento rispetto agli immobili classici, che invece sul mercato subiscono delle oscillazioni incerte e spesso difficili da prevedere. Acquistare una casa di pregio per poi rivenderla dopo qualche anno dunque è senz’altro meno rischioso, perché il suo valore rimarrà pressoché immutato e addirittura potrebbe salire. Pensiamo ad esempio alle ville storiche: queste anziché svalutarsi con il passare del tempo diventano sempre più profittevoli.

#4 Interesse a livello internazionale

È innegabile, infine, che siano le ville e le case di lusso ad attirare i personaggi famosi ed illustri in Italia. Coloro che cercano un immobile in vendita nel nostro Paese hanno delle esigenze specifiche ma soprattutto una capacità di spesa non indifferente. VIP e personaggi dello spettacolo, così come calciatori e via dicendo possono permettersi il massimo. Si può dunque contare sempre anche su questa fetta di mercato, che consente di mantenere alti i prezzi degli immobili di lusso e trarne un profitto sicuro.

Investire negli immobili di lusso dunque può rivelarsi davvero molto interessante, specialmente in questo periodo storico. Le case di pregio non si svaluteranno e adesso è possibile acquistarle a prezzi davvero interessanti e vantaggiosi. È dunque questo il momento giusto per fare il proprio investimento.