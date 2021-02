È successo nel Regno Unito

Un uomo di 41 anni è morto di Covid-19 dopo avere salutato per l’ultima volta il padre.

dopo avere salutato per l’ultima volta il padre. Anche il papà era morto a causa del coronavirus in ospedale.

in ospedale. Le parole della famiglia devastata dal dolore.

Nel Regno Unito un 41enne è morto di Covid-19 dopo avere visitato il suo papà sul letto di morte, anche lui colpito dal coronavirus.

Greg Smith, come raccontato sul Mirror, era andato a trovare il padre Roy in ospedale per dargli l’ultimo saluto. Pochi giorni dopo quella visita, però, l’uomo ha scoperto di essere stato contagiato ed è stato ricoverato nello stesso ospedale dov’era morto il genitore. Il 41enne, nonostante le tante cure ricevute, non ce l’ha fatta.

Roy è morto il 31 dicembre, Greg il 24 gennaio.

La famiglia delle due vittime del coronavirus, in una nota, ha dichiarato: «La compagna di Greg, Natalie, e sua madre, Deborah, insieme ai suoi quattro figli e alla figliastra, sono devastati per la perdita di un marito, di un nonno e di unico figlio, un compagno amorevole e un papà straordinario. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore».

Greg, che viveva a Worcester, ha lasciato la compagna Natalie Passey, quattro figli (Ivy di 7, Cody di 12 e Ceejay di 18) e la figliastra Jessica di 21. È stato un calciatore dilettante e ha anche allenato i Barton Rovers.

Il padre, Roy, che soffriva di sclerosi multipla, viveva ad Alrewas, nello Staffordshire, con la moglie Deborah di 66 anni, ex capo della Needwood Distribution Roy.