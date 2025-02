Sono tantissime le persone che si chiedono se sia davvero utile acquistare un nuovo cellulare con connessione 5G. Per saperlo e prendere una decisione informata è possibile consultare una mappa aggiornata sulla copertura 5G in Italia, in modo da comprendere se sia possibile sottoscrivere offerte dedicate per navigare a velocità elevata. C’è da dire, però, che al momento non esiste ancora nessuna mappa ufficiale, ma soltanto cartine realizzate sulla base dei dati pubblici estrapolati dai portali ufficiali dei principali operatori.

Registrare un dominio è davvero facile



La copertura 5G in Italia: a che punto siamo?



Il 5G venne lanciato in Italia il 5 giugno del 2019 e la diffusione del segnale, inizialmente, coinvolse soltanto le principali città dello Stivale, da Milano a Roma, passando per Napoli, Bologna e Torino. Da quel momento, la copertura 5G è aumentata costantemente, affiancando il segnale 4G LTE già presente in gran parte della Penisola. Nonostante una connessione più rapida, per funzionare a dovere, il 5G necessita di molte più antenne rispetto al 4G, a causa della minore lunghezza d’onda e, quindi, di una minore capacità di penetrare case e oggetti. Per implementare una copertura che sia davvero efficiente bisognerà, quindi, aumentare costantemente il numero delle antenne e manutenere quelle già installate. Al momento, Fastweb ha comunicato l’ampliamento della propria copertura 5G, raggiungendo un totale di ben 918 comuni, mentre Vodafone, che è l’operatore che assicura la copertura 5G più estesa, è disponibile in oltre 2.500 comuni. Attualmente, però, le città che godono di una copertura internet al 90% sono soltanto Milano, Bologna, Torino, Napoli, Roma, Verona, Genova, Firenze, Bari e Palermo. Altrove, infatti, la copertura è al 70% o inferiore. A partire dalla scorsa estate, il 5G è arrivato anche nell’area industriale di Termini Imerese.