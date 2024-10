L’abbattimento segna un nuovo inizio per l’ex area industriale

Alle 10:09 di oggi, Piombino ha detto addio alle due storiche ciminiere della ex centrale termoelettrica Enel di Tor del Sale, alte quasi 200 metri. La demolizione, effettuata con microcariche esplosive posizionate alla base delle strutture, ha rappresentato un passo fondamentale per la riconversione dell’area da sito industriale a polo turistico-ricettivo, modificando per sempre lo skyline del golfo di Follonica.

Progetto di smantellamento e bonifica

La demolizione delle torri è parte di un più ampio progetto di smantellamento e bonifica avviato da Tor del Sale Spa in collaborazione con Enel, responsabile della bonifica dell’impianto. La centrale, attiva dal 1977 con una potenza di 1280 MW e dismessa nel 2015, è stata al centro di un intervento programmato con precisione per garantire la sicurezza e minimizzare l’impatto ambientale. L’abbattimento della struttura è stato avviato nel 2021 e si prevede il completamento entro il 2025.

Salvaguardia ambientale e misure innovative

Per mitigare i disturbi ambientali, in particolare per la vicina riserva naturale WWF Padule Orti Bottagone, si è ricorso a una serie di tecnologie avanzate, tra cui cannoni ad acqua e muri d’acqua sollevati da cariche lineari. Questo sistema ha ridotto la dispersione delle polveri generate dall’impatto delle torri a terra, proteggendo la flora e la fauna della riserva circostante.

Le istituzioni e le dichiarazioni dei protagonisti

L’evento ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e regionali. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato: “Quello di oggi è un evento storico, il segno tangibile della nuova progettualità per Piombino e per la costa toscana. Stiamo rilanciando l’economia con una visione innovativa e sostenibile per questo tratto di costa, che guarda al futuro dell’acciaio e al ritorno della sostenibilità”.

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha sottolineato l’importanza simbolica dell’abbattimento: “Questo intervento rappresenta la transizione di Piombino da un’area industriale a una destinazione turistica. È un passo significativo verso il futuro che desideriamo per la nostra città”.

Da parte di Enel, Lavinia Ferri e Federica Rofi hanno evidenziato che “la demolizione delle strutture segna una tappa fondamentale nel progetto di sviluppo sostenibile, che darà vita a un nuovo polo turistico e rafforza l’impegno di Enel nella transizione energetica, promuovendo fonti rinnovabili e progetti innovativi per il benessere delle comunità”.