Dramma familiare in Inghilterra

A Norwich, in Inghilterra, una donna di 64 anni è accusata di aver tentato di uccidere il marito con cui aveva condiviso 40 anni di vita. La ragione? L’uomo avrebbe soppresso i loro due cani dopo la rottura del matrimonio.

Secondo quanto emerso in aula, Clare Bridger avrebbe perso il controllo quando ha scoperto la verità, attaccando l’ex partner con un coltello in un impeto di furia. Ora la donna è sotto processo con l’accusa di tentato omicidio. La difesa sostiene che si sia trattato di un gesto impulsivo, non pianificato, e che Bridger ha ammesso un reato minore.

Una coppia in crisi e due cani problematici

Clare e Keith Bridger, come raccontato dal The Sun, avevano adottato il primo cane nel marzo del 2020. Un anno dopo era arrivato anche il secondo. Ma non tutto era sereno nella loro casa: i cani venivano descritti come “abbastanza rumorosi” e “piuttosto aggressivi”, con “problemi comportamentali” che li rendevano difficili da gestire.

Quando la relazione tra Clare e Keith si è incrinata, la donna ha lasciato l’abitazione di famiglia. I due animali sono rimasti con il marito, che viveva in un piccolo appartamento con una sola camera da letto a Bramerton, una località nella contea di Norfolk. Keith avrebbe provato a trovare una nuova sistemazione per i cani, ma senza successo. A quel punto, riferisce l’accusa, avrebbe preso una decisione drastica: farli sopprimere.

“Dove sono i miei cani?”: l’incontro che ha scatenato il dramma

Il 17 luglio, Clare si è recata a casa dell’ex marito intorno alle 21:00 per chiedergli di pagare la prossima sessione di mediazione. Nonostante la separazione, i due stavano infatti tentando di risolvere le proprie divergenze attraverso un percorso mediato. Appena arrivata, la donna avrebbe domandato: “Dove sono i miei cani?”. Solo in quel momento Keith le avrebbe rivelato di averli fatti sopprimere.

È a quel punto che Clare Bridger avrebbe perso il controllo. Secondo quanto riferito in aula, è diventata “isterica”, ha urlato “Hai ucciso i miei cani”, ha afferrato un coltello dalla macchina ed è tornata alla porta.

L’aggressione: pugnalate e morsi

La donna avrebbe accoltellato il marito due volte: una al torace e una all’addome. Durante la colluttazione, mentre lui cercava di bloccarla, lo avrebbe anche morso a un braccio. Keith sarebbe caduto a terra, sanguinante, e avrebbe gridato aiuto. Alcuni vicini, allarmati dalle urla, sono accorsi. Hanno tentato di toglierle il coltello e hanno chiamato la polizia.

Durante la chiamata di emergenza al 999, si sente la voce di Clare urlare “Hai ucciso i miei cani”, mentre definisce il marito “un uomo orribile”. Keith, nel frattempo, si sente dire “Mi ha accoltellato”, confermando l’attacco.

L’intervento dei soccorsi: ferite gravi ma non fatali

Uno dei vicini, medico, ha prestato le prime cure all’uomo in attesa dell’ambulanza. Secondo le autorità, le ferite riportate erano “gravi” e “potenzialmente letali”. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato Clare ancora visibilmente sconvolta. Avrebbe detto agli ufficiali: “Ha ucciso i miei cani. Ho visto tutto rosso”.

Il processo: tentato omicidio o ferimento volontario?

La signora Bridger ha negato l’accusa di tentato omicidio, ma ha ammesso un reato minore: ferimento con intento volontario. Il processo è ancora in corso presso la Norwich Crown Court e il verdetto definitivo non è stato ancora emesso.

