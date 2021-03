Per gli appassionati di luxury fashion

Lo shopping online ha conosciuto un vero e proprio boom nell’ultimo anno, complice il Covid che ha imposto aperture a singhiozzo dei negozi fisici e quarantene forzate per i cittadini. Sicuramente però gli e-commerce andavano alla grande già prima della pandemia: si tratta di un business destinato a crescere sempre di più. Ormai in moltissimi preferiscono fare i propri acquisti online, perché più comodo e spesso anche conveniente.

Il vero problema è che fino a qualche tempo fa non esistevano, nel mondo del web, store in grado di proporre capi d’alta moda offrendo un servizio al pari di quello della boutique fisica. Gli appassionati di luxury fashion sanno di cosa stiamo parlando: era davvero difficile reperire online capi ricercati, perché nella maggior parte dei casi gli shop assecondano un consumismo di massa. MODES però si distingue: il fashion e-commerce di Leonardo Carpinteri ha infatti riscosso un enorme successo proprio perché è riuscito a portare la qualità e la ricercatezza della boutique nel mondo del web.

MODES: la boutique online di riferimento

Ormai MODES è diventata una delle più famose boutique online e la cosa non ci sorprende affatto, perché questo è un brand che si è saputo distinguere sin dal primo momento, quando ancora non era approdato nel mondo di internet.

Parliamo di una vera e propria boutique, in cui nulla è lasciato al caso: le proposte che troviamo nello store sono infatti il frutto di un’accuratissima selezione di capi ed accessori operata dal genio di Leonardo Carpinteri. Da sempre appassionato d’alta moda, è stato lui è portare MODES ai massimi livelli aprendo prima punti vendita fisici nelle città più prestigiose d’Italia e poi un e-commerce che non ha nulla a che vedere con gli altri.

Oggi, nello store online di MODES possiamo trovare tantissime proposte, sempre in linea con le ultime tendenze ma anche in grado di assecondare le reali esigenze della clientela.

Non il solito e-commerce: un servizio eccellente, da vera boutique

Ciò che rende lo store online di MODES unico è l’attenta selezione che viene effettuata dallo stesso Leonardo Carpinteri, che si preoccupa di scegliere sempre i capi migliori e di tendenza. Non solo: su questo e-commerce non vengono semplicemente proposti vestiti ed accessori d’alta moda, ma veri e propri consigli di stile che di volta in volta si aggiornano in base ai trend.

Inoltre, nello sviluppare lo store online è stata posta una grandissima attenzione al servizio. Non si tratta del classico e-commerce ma di una boutique che non rischia mai di deludere il cliente, che viene posto sempre in primo piano. Basti pensare all’esclusivo servizio di personal shopping virtuale, che consente di prenotare un appuntamento online per scoprire ed acquistare i capi perfetti per le proprie esigenze ed i propri gusti.

MODES si sta rinnovando in questo periodo proprio per riuscire ad offrire una serie di servizi unici, in grado di rendere l’esperienza di shopping online al pari di quella della classica boutique se non migliore, dove attenzione al cliente, qualità ed eleganza non possono mai mancare.