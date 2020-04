Addio a Brian Dennehy, lo sceriffo che ha dato la caccia a Rambo

16/04/2020

È morto, all’età di 81 anni, l’attore statunitense Brian Dennehy, noto per avere recitato nei film Rambo, Tommy Boy e Caccia all’Assassino. L’attore, deceduto per cause nautrali a New Haven, nel Connectictut, ha cominciato la sua carriera cinematografica come ‘macho’ e poi ha interpretato vari ruoli nelle opere teatrali di William Shakespeare, Anton Chekhov, Eugene O’Neill e Arthur Miller. Noto per la sua capacità di interpretare egregiamente sia i buoni che i cattivi, Dennehy ha vinto due Tony Awards, un Golden Globe ed è stato nominato per sei Emmy. Inoltre, è stato inserito nella American Theather Hall of Fame nel 2010. In totale, l’attore ha preso parte a 40 film e ha interpretato lo sceriffo che ha incarcerato Rambo (Sylvester Stallone), il serial killer in Caccia all’assassino e uno sceriffo corrotto ucciso da Kevin Kline in Silverado. Ma è stato anche l’indimenticabile leader degli alieni in Cocoon. Ha avuto due mogli: la costumista Jennifer Arnott, da cui ha avuto due figli, Cormac e Sarah, e Judith Scheff, da cui ha avuto tre figlie, Elizabeth, Kathleen e Deridre.

