Aveva 83 anni

È morta, all’età di 83 anni, Tina Turner. L’artista, vero nome Anna Mae Bullock, si è spenta nella sua casa nei pressi di Zurigo, in Svizzera, dopo una lunga malattia. Era nata a Brownsville, nel Tennessee nel 1939. Agli inizi della carriera fu legata al cantante Ike Turner. Innumerevoli le canzoni di successo registrate negli oltre 50 anni di carriera.

La notizia del decesso è stata comunicata dal suo portavoce così: “Tina Turner, regina del rock’n roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Lascia in eredità brani storici come The best, Proud Mary o What’s love got to do with it.

Il ricordo del presidente degli USA

Il presidente degli USA, Joe Biden, ha ricordato l’iconica popstar con queste parole: “Oltre a essere un talento unico nella sua generazione che ha cambiato per sempre la musica americana, la forza personale di Tina è stata straordinaria”, ricordando gli abusi subiti dall’artista nel suo primo matrimonio.

Biden ha sottolineato che Tina Turner è stata l’unica donna a vincere i Grammy Awards nelle categorie pop, rock e R&B, dimostrando la sua “versatilità”. Nella sua lunga carriera, infatti, la cantante ha vinto 12 Grammy Awards.

Eros Ramazzotti: “Ti sarò sempre riconoscente”

Eros Ramazzotti, su Facebook, ha scritto: “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros”. I due insieme cantarono il brano Cose della vita.

Mick Jagger: “Amica meravigliosa”

Mick Jagger ha dichiarato su Instagram: “Era veramente una performer e cantante enormemente talentuosa. Era stimolante, affettuosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato così tanto quando ero giovane e non la dimenticherò mai”.