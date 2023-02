Lo ha comunicato il Governo olandese

Due caccia F-35 olandesi hanno intercettato una formazione di tre aerei militari russi sui cieli della Polonia e li hanno scortati fuori dai confini del Paese NATO.

Lo ha comunicato ieri, lunedì 13 febbraio, il ministero della Difesa olandese: “L’aereo allora sconosciuto si è avvicinato all’area di responsabilità polacca della NATO da Kaliningrad“, enclave russa della costa baltica, situata tra Polonia e Lituania.

“Dopo l’identificazione, si è scoperto che si trattava di tre velivoli: un IL-20M Coot-A russo scortato da due Flanker Su-27. Gli F-35 olandesi hanno scortato la formazione a distanza e hanno consegnato la scorta ai partner della NATO”.

L’Il-20M Coot-A è il nome in codice della NATO per l’aereo da ricognizione russo Ilyushin Il-20M, mentre i Su-27 Flankers sono il nome in codice della NATO per l’aereo da caccia Sukhoi Su-28.

Il ministero della Difesa russo non ha commentato quanto successo. Il ministero della Difesa olandese ha reso noto, inoltre, che otto F-35 olandesi saranno di stanza in Polonia nei mesi di febbraio e marzo.

Attacchi russi in Ucraina

Nelle ultime ore sono stati segnalati attacchi delle forze russe in 8 oblast dell’Ucraina: Donetsk, Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia e Lugansk, ovvero nell’est, nel sud e nel nord del Paese. Lo hanno segnalato autorità locali, secondo cui tre sono le persone rimaste uccise e sei i feriti. Lo riferisce Kyiv Independent.