Al mondo esistono tantissimi casinò, alcuni dei quali hanno una storia vecchia di secoli. Basti ad esempio pensare al casinò di Venezia, uno dei più antichi al mondo, o al casinò di Monte Carlo, considerato ancora oggi come il più lussuoso. Per non parlare poi dei numerosi casinò che hanno fatto la storia di Las Vegas, resi famosi anche dai tanti film di Hollywood dedicati al gioco d’azzardo. Eppure, il globo ospita anche altre sale da gioco, decisamente meno note ma molto più particolari, e uniche nel loro genere. Vediamo di scoprire insieme quali sono.

Un casinò dentro ad un treno

Ebbene sì, esiste un casinò che si trova addirittura all’interno di un treno. Si parla nello specifico dell’X-Train Casinò, un treno superlusso che parte da Las Vegas e arriva a Fullerton, in California. È dotato di diversi tavoli da gioco, decine di slot machine e molte altre attrazioni come il servizio bar a bordo e la cucina gourmet. Si tratta di una vera e propria esperienza, decisamente costosa, dunque dedicata a giocatori di un certo livello. Qui non è il rumore delle rotaie a intrattenere, ma i suoni classici delle macchinette e della roulette. E chi non ama i treni, può comunque dedicarsi al casino restando con i piedi per terra, dentro le quattro mura domestiche, grazie alle opzioni online.

Non solo treni: c’è un casinò dentro un aereo

Non solo treni, perché i casinò hanno invaso anche gli aerei. Nessun volo di linea, ovviamente, ma una traversata speciale pensata solo per i VIP e per chi ha un “borsello profondo”. Stavolta si fa riferimento alla compagnia AirJet, specializzata in questo particolarissimo settore. In realtà i casinò potrebbero essere installati in qualsiasi aereo, ma richiederebbero delle misure di sicurezza ben al di sopra degli standard.

Casinò strani e insoliti: altri esempi concreti

Oltre ai casinò installati sugli aerei e ai treni, è possibile trovare molti altri esempi di sale da gioco uniche nel loro genere, con caratteristiche a dir poco speciali. Basti pensare ad esempio al casinò sotterraneo del Desert Cave Hotel, scavato nella roccia e con un’atmosfera unica, o alla sala da gioco situata nella fredda Antartide, ovvero Base Esperanza. Non potremmo poi non citare il Bally’s, un casinò che ancora oggi attira moltissimi giocatori a caccia di un brivido. Si dice infatti che sia popolato dai fantasmi, ma non è l’unico, considerando che è possibile trovare diversi casinò stregati.

Altri casinò dal design molto particolare sono il North Cadbury Court e il Sun City Casino Resort. Infine, una citazione speciale la merita il Resort World Genting (Malesia): si tratta di una sala da gioco davvero inimitabile, per via del fatto che si trova addirittura a 2.000 metri d’altezza.

In conclusione, esiste un intero mondo di sale da gioco strane e insolite, che possono offrire ai giocatori un’esperienza indimenticabile. Che si tratti di un treno o di un aereo, passando per un casinò infestato e uno che supera le nuvole, le opzioni da provare (per chi ha il giusto budget) sono davvero tantissime.