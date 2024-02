In un volo da Amsterdam a Detroit

Martedì scorso, 13 febbraio, è accaduto un fatto singolare e spiacevole su un volo della Delta Air Lines da Amsterdam a Detroit: su alcuni passeggeri sono caduti dei compagni di viaggio indesiderati: vermi.

Un passeggero, infatti, aveva portato nel suo bagaglio a mano del pesce infestato dalle larve. In un post su X, un utente del volo ha raccontato: “Davvero adorabile stare due ore in un tragitto di otto con Delta per Amsterdam e scoprire che c’è del pesce marcio e larve che viaggiano con noi”. Una situazione che ha costretto il comandante a tornare in Europa.

Lo stesso passeggero ha confermato al Daily Mail che il bagaglio del colpevole è stato trattenuto ed è stato disposto che fosse bruciato.

Altre testimonianze sono state riportate su Reddit: “La mia famiglia e io eravamo nella fila davanti alle larve. La signora, proprio dietro di noi, ha detto agli assistenti di volo che le larve le stavano cadendo sulla testa. Mi sono girato e stavano guizzando sul sedile”. Di conseguenza, la famiglia è stata spostata più avanti, verso la parte anteriore dell’aereo, e il pesce incriminato è stato avvolto in un giornale: “Assolutamente disgustoso – ha aggiunto il passegger – Questo tizio ha letteralmente rovinato il viaggio di centinaia di persone”.

Un altro utente ha spiegato di avere dovuto aspettare un giorno in più per un nuovo volo con un’altra compagnia aerea.

Comunque sia, Delta Air Lines si sarebbe fatta perdonare con 8.000 miglia gratuite donate ai passeggeri, nonché una notte in una camera d’albergo e un buono pasto di 30 dollari. L’aereo, invece, è stato tolto dal servizio per una pulizia approfondita.