Incidente aereo in India. Un velivolo della Air India Express è finito fuori pista all’aeroporto di Kozhikode, nello stato del Kerala. I media hanno riportato che la fusoliera si è spezzata in due parti.

La compagnia ha precisato che a bordo del velivolo c’erano 174 passeggeri, tra cui i 6 membri dell’equipaggio e 10 bambini. L’aereo, proveniente da Dubai, non era un volo di linea ma un velivolo dell’Air India adibito a collegamento ‘speciale’ di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all’estero dal coronavirus. I voli internazionali da e per il Paese sono, infatti, sospesi fino al 31 agosto.

Il bilancio momentaneo è di di almeno 14 morti e 15 feriti gravi ricoverati in ospedale. Lo riporta la polizia indiana.

Foto da Twitter:

I am deeply shocked and pained by the tragic crash of the #AirIndia Express aircraft that overshot the runway in Kozhikode.

Praying for the safety of the 191 passengers and crew members. pic.twitter.com/5Yp17m9OYy

— Srinivas B V (@srinivasiyc) August 7, 2020