L'idea della sindaca di Elmas

L’aeroporto di Cagliari potrebbe presto portare il nome di Gigi Riva, leggendario cannoniere azzurro e protagonista dello scudetto del Cagliari, scomparso il 22 gennaio scorso. Questa proposta è stata presentata da Maria Laura Orrù, capogruppo nell’assemblea sarda di Alleanza Verdi-Sinistra e sindaca di Elmas, il comune che ospita l’aerostazione.

L’iniziativa segue di pochi giorni l’intitolazione dell’aeroporto Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi e le relative polemiche.

Maria Laura Orrù ha spiegato: “Gigi Riva, noto anche come Rombo di Tuono, non è stato solo uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e della sua nazionale, ma è diventato un simbolo per l’intera isola della Sardegna. Ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie ai suoi gol e alla sua umiltà e umanità. Nonostante fosse nato fuori dalla Sardegna, è riuscito a creare un legame speciale con l’intero popolo sardo. Durante i suoi tredici anni come giocatore del Cagliari Calcio, Gigi Riva ha contribuito in modo determinante alla vittoria del primo e unico scudetto rossoblù nella stagione 1969-1970. Questo successo ha reso il Cagliari di Riva una delle squadre più forti nella storia del calcio italiano”.

La sindaca intende avviare il processo con una delibera del consiglio comunale di Elmas, coinvolgendo poi Cagliari e gli altri comuni. Inoltre, presenterà una mozione a tutti i colleghi del Consiglio regionale per formalizzare l’iter.

Il documento che sarà presentato ai consiglieri regionali chiede alla Presidente della Regione e alla Giunta di impegnarsi attivamente affinché l’aeroporto di Cagliari Elmas possa essere intitolato a Gigi Riva.

Tuttavia, l’intitolazione dell’aeroporto non è semplice: l’aerostazione porta già il nome di Mario Mameli, pilota caduto in Abissinia nel 1936. Nonostante ciò, all’interno dell’aeroporto esiste già uno spazio dedicato a Gigi Riva: la biblioteca.