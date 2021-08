Il racconto dei leader cristiani del Paese

In Afghanistan i Cristiani stanno fuggendo sulle montagne perché, stando a quanto riportato su TheBlaze.com, i miliziani talebani stanno andando di porta in porta per stanarli e ucciderli.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata questa settimana, i leader della chiesa sotterranea afgana hanno affermato al gruppo missionario Frontier Alliance International che i Cristiani sono presi di mira:

«I talebani – si legge nella nota – hanno una lista di noti cristiani che stanno cercando per ucciderli. L’ambasciata degli Stati Uniti è ‘defunta’ e non c’è più un posto sicuro dove rifugiarsi per i credenti. Tutti i confini con i Paesi vicini sono chiusi e tutti i voli da e per sono stati sospesi, ad eccezione degli aerei privati. La gente fugge in montagna in cerca di asilo. Sono completamente dipendenti da Dio, che è l’Unico che può e li proteggerà.

I talebani vanno di porta in porta prendendo donne e bambini. Le persone devono contrassegnare la loro casa con una “X” se hanno una ragazza di età superiore ai 12 anni, in modo che i talebani possano prenderle. Se trovano una ragazza e la casa non è stata contrassegnata, giustiziano l’intera famiglia. Se viene trovata una donna sposata di 25 anni o più, i talebani uccidono prontamente il marito, le fanno quello che vogliono e poi la vendono come schiava del sesso. Mariti e padri hanno consegnato le pistole alle loro mogli e figlie e hanno detto loro che quando i talebani arrivano, possono scegliere di ucciderli o uccidersi: è una loro scelta».

Un anonimo leader cristiano afgano ha dichiarato a CBN News che la dichiarazione dei talebani secondo cui che il nuovo regime sarà inclusivo e tollerante è una menzogna. Invece, desiderano scacciare i cristiani: «In questo momento temiamo l’eliminazione. I talebani elimineranno la popolazione cristiana dell’Afghanistan». Il leader ha detto di avere già perso i contatti con gli altri credenti in diverse città e teme che la persecuzione sia appena iniziata.