Molta gente in fuga, anche in auto

Continua l’avanzata dei talebani in Afghanistan: adesso controllano tutti i valichi di frontiera del Paese e l’aeroporto di Kabul è rimasta l’unica via. Lo riporta il Guardian.

Il ministro dell’Interno pakistano, Sheikh Rashid Ahmed, ha confermato che i talebani hanno conquistato il lato afghano del valico di Torkham, l’ultimo rimasto sotto il controllo dei governativi.

I talebani, poi, sono entrati nella capitale Kabul da tutti i fronti, come annunciato dal minitero dell’interno afghano, citato da Reuters. I talebani sono anche giunti dentro l’università della città.

I talebani hanno anche preso il controllo del centro del distretto di Bagram e di tutti i suoi dintorni, nella provincia afghana di Parwan, una sessantina di chilometri a Nord di Kabul, sede della grande base aerea che USA e Nato avevano riconsegnato, all’inizio di luglio, all’esercito afghano.

Nel frattempo, la gente sta scappando da Kabul anche in auto, causando lunghe code di traffico in uscita dalla città. Lo riporta la BBC, mostrando le immagini della fuga. Alcune persone stanno abbandonando i veicoli fermi in coda e proseguono a piedi verso l’aeroporto.

L’evacuazione dell’ambasciata russa in Afghanistan, intanto, non è prevista, al contrario di quanto già deciso dagli Stati Uniti d’America (succederà da martedì prossimo). Lo ha detto domenica a Interfax Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente russo per l’Afghanistan, direttore del secondo dipartimento dell’Asia del ministero degli Esteri russo. «L’evacuazione non è pianificata. Sono in contatto diretto con l’ambasciatore. L’ambasciatore e il nostro personale stanno svolgendo tranquillamente i loro compiti», ha detto.

Mosca, però. è al lavoro per convocare una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan. Lo ha riferito l’inviato speciale russo Zamir Kabulov, citato dall’agenzia Ria Novosti.