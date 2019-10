Un tweet di Chef Rubio innesca una dura polemica a margine dei fatti di Trieste

Mentre tutto il Paese è in lutto per i due giovani agenti di polizia uccisi da un rapinatore all’interno della questura di Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, infuria la polemica intorno a un tweet del celebre personaggio televisivo Chef Rubio, di simpatie di estrema sinistra e particolarmente attivo sui social in favore dei migranti e contro le politiche della Lega di Matteo Salvini. Ecco il tweet di Rubio che ha acceso il fuoco.

Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra https://t.co/9qHAIa63BL — Chef Rubio (@rubio_chef) October 4, 2019

Immediata la reazione dello stesso Salvini, di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ma anche di giornalisti, opinionisti e uomini di Polizia e Carabinieri, che si sono sentiti attaccati e denigrati dallo chef televisivo che, probabilmente intendeva accusare un sistema che manda allo sbaraglio i suoi uomini in divisa senza dotarli di adeguati mezzi e preparazione.

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Non sei uno “chef”, sei uno stupido. pic.twitter.com/ZZ8MVLyBI4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2019

Odio dover dare spazio a questo individuo, ma stavolta è troppo. Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti: e questo miserabile ce lo ritroviamo in Tv. Nessun politico o giornalista di sinistra condanna parole agghiaccianti come queste. Le condividono? pic.twitter.com/h5AGjiZSpx — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 5, 2019

Non sono mancati, comunque, anche i messaggi di condivisione della presa di posizione di Rubio, che cita persino i giornali “di Destra”, come Libero e il Giornale, e che contrattacca dando degli “sciacalli” a quelli che lo hanno accusato e che fingono cordoglio soltanto per avere voti. “Li avete condannati a morte”, scrive Gabriele Rubini, il vero nome di Chef Rubio.