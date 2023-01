Agguato ad Alatri (Frosinone)

Un giovane di 18 anni, Thomas Bricca, è stato dichiarato “clinicamente morto” dopo essere stato colpito in una sparatoria ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il fatto è avvenuto ieri sera, lunedì 30 gennaio, intorno alle 20, nei pressi di un bar.

Stando a quanto riferito, a sparare sarebbero stati due giovani in sella a uno scooter che si sono dileguati. Testimoni hanno parlato di una rissa culmiata con l’agguato. L’ipotesi più accreditata è quella di una guerra tra bande.

Il 18enne è stato ferito alla testa, trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma.

Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri, su Facebook ha scritto: “Già questa mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l’incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza. In questo momento provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari”.