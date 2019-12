Dramma negli Stati Uniti d'America.

Un incendio, partito da un albero di Natale, ha causato la morte di un uomo e di tre dei suoi cinque figli. È successo ad Hemet, città del sud della California, negli Stati Uniti d’America.

Il dramma è avvenuto ieri, sabato 28 dicembre. Juan Moreno, 41 anni, ha tentato di salvare le figlie Janessa di 4 e Maria di 12, entrando nell’appartamento in fiamme, ma invano: è morto anche lui. Isaac, 8 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale ma lì il suo cuore ha smesso di battere.

Illese la moglie dell’uomo, Christina, e le altre due figlie, la neonata Cecily e l’11enne Jaelyn.

La fiammata, come riportato dalla stampa locale, è stata causata da un malfunzionamento elettrico nei pressi dell’albero di Natale presente nell’appartamento della famiglia Moreno.

Appresa la tragedia, in molti si sono mobilitati per sostenere Christina e le due restanti figlie e, in poco tempo, grazie a una raccolta fondi su GoFund.me, sono stati raccolti oltre 30mila dollari, ovvero più di 27mila euro.

Juan Moreno lavorava in una ditta che produce dispositivi aerospaziali, automobilistici, elettronici e medici. Un collega, Gilbert Najera, ha raccontato: «Era un padre eccezionale. Tutto dedito ai figli e lavorava sodo. Parlava sempre di loro, se ne prendeva cura, non si perdeva una sola premiazione a scuola».

Scott Brown, capo dei vigili del fuoco della cittadina della contea di Riverside, ha approfittato della tragica occasione per rimarcare l’importanza degli allarmi antincendio: «Danno quell’allarme tempestivo e fondamentale che consente alle persone di scappare velocemente per potere salvarsi la vita».

Nel caso specifico, Juan, la moglie e due figli sono riusciti a fuggire dalle fiamme ma quando l’uomo si è accorto che le altre due figlie si trovavano ancora dentro casa, è rientrato ma i pompieri lo hanno trovato morto.