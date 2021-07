Lutto nell'atletica

Alegna Osorio Mayarì muore dopo essere stata colpita da un martello

Era una giovane promessa del lancio del martello, era in coma da aprile

Il mondo dello sport in lutto per la scomparsa della giovane atleta

E’ morta Alegna Osorio Mayarì, atleta specialista nel lancio del martello, colpita proprio da un martello nel corso di un incidente avvenuto mentre si allenava. L’atleta non ce l’ha fatta ed è morta ieri.

Il colpo fatale in allenamento

Alegna, dopo il colpo alla testa durante un allenamento nel mese di aprile, non si era più svegliata dal coma. La notizia è stata comunicata dall’Istituto sportivo nazionale di Cuba: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”.

Chi era Alegna Osorio Mayarì

Aveva solo 19 anni, Alegna, era una giovane promessa del mondo dell’atletica mondiale. La giovane atleta si era piazzata al quarto posto all’Olimpiade giovanile 2018 a Buenos Aires e al terzo ai campionati Panamericani Under 20 di due anni fa nel lancio del martello. Insomma una carriera di grande prospettiva conclusasi nella maniera più triste possibile.

Atletica in lutto

Le sue condizioni erano state definite critiche dopo che, ad aprile, era stata colpita dal martello di un atleta che non apparteneva alla nazionale cubana e non poteva avere accesso al centro di allenamento. Da quel momento, purtroppo, la giovanissima atleta non si più svegliata dal coma. La grande famiglia dell’atletica ha appreso con grande dolore la notizia, anche perché arrivata proprio durante le Olimpiadi di Tokyo. La martellista statunitense Gwen Berry ha scritto su Twitter: “Un pensiero d’amore alla sua famiglia in questo momento difficile. È tutto così triste”.