È successo ad Alessandria

Ad Alessandria stamattina c’è stato un grave incidente sul lavoro. Il bilancio è di un morto e tre feriti in codice giallo.

Stando ai primi accertamenti, in un cantiere per la logistica di Amazon che sorge all’ingresso sud della città piemontese, sarebbe caduta una trave coinvolgendo i quattro operai. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal per i rilievi dell’accaduto.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro in altrettanti giorni in Piemonte. Gli altri due, nel Torinese, hanno causato un morto e un ferito.

Amazon, in una nota, ha affermato: «Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità».