Alessandro Borghese, lo chef famoso per il format 4 ristoranti in Italia, sarebbe indagato dalle Fiamme Gialle per un giro di fatture false. Lo rende noto il corriere della sera che in una intervista raccoglie il suo stupore e le sue giustificazioni sull’accaduto. «Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece…». Borghese, al telefono con il correre della sera si mostra ancora stordito dalla notizia di essere stato raggiunto, assieme alla moglie Vilma Oliverio, da un avviso di garanzia per una vicenda di false fatturazioni all’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Una tempesta che gli arriva addosso proprio nel giorno in cui partono le nuove puntate di «Quattro ristoranti», serie di successo della quale lo chef è protagonista.

La responsabilità della vicenda secondo quanto riferisce Borghese sarebbe del commercialista di famiglia: “L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e con loro gestiva la mia contabilità. Poi, piano piano, siamo cresciuti e lui è venuto a lavorare con noi”.

Borghese si fidava del commercialista che era un uomo con il quale passava tutti i weekend, le vacanze al mare, le feste comandate. Ad un certo punto però, secondo quanto racconta Borghese, si è accorto che mancavano piccole cifre dal suo conto personale. “A quel punto l’ho affrontato e lui si è messo a piangere dicendo che ne aveva avuto bisogno ma che pensava di ridarmeli. L’ho cacciato e gli ho intimato di restituirmi tutto facendogli firmare anche una cambiale, perché non sapevo più con chi avevo a che fare”. Si trattava di circa 200 mila euro. Soldi che il commercialista avrebbe restituito di recente vendendo un immobile.

L’inchiesta però per Borghese si presenta come un fulmine a ciel sereno. La Guardia di Finanza ha svolto una perquisizione a casa dello chef cercando documenti appartenenti al commercialista. Alessandro Borghese si dichiara del tutto estraneo alla vicenda delle fatture false.