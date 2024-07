In Italia bollino rosso per Campobasso

In Algeria, le autorità hanno segnalato che le temperature potrebbero superare i 50 gradi in alcune province desertiche del sud-est, tra cui Touggourt, Ouargla e Ain Salah. Questo avvertimento, emesso dal Centro meteorologico governativo, è il primo a prevedere ufficialmente tali livelli di calore.

In passato, i bollettini meteorologici algerini indicavano massimi fino a 49 gradi, ma mai 50. Gli utenti dei social media hanno spesso criticato queste previsioni, sostenendo che le temperature reali nel sud superano frequentemente i 50 gradi, nonostante le allerte ufficiali limitate a 49 gradi. Comunque sia, gli abitanti delle regioni interessate devono prepararsi a condizioni estreme e prendere le necessarie precauzioni per affrontare il caldo record.

In Italia

Bollino rosso, allerta di livello 3, per il caldo a Campobasso: è quanto si legge nel bollettino sulle ondate di calore in Italia. Sono 8 le città in cui, invece, il bollino è giallo: Ancona, Bari, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia, Pescara.

Verde, invece, nelle seguenti città: Viterbo, Verona, Venezia, Trieste, Torino, Roma, Rieti, Reggio Calabria, Napoli, Milano, Latina, Genova, Firenze, Civitavecchia, Cagliari, Brescia, Bolzano, Bologna.

In nessuna città viene segnalato il bollino arancione.