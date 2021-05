Il racconto di una donna britannica

Una donna britannica è convinta di essere stata rapita dagli alieni più di 50 volte e di essere in grado di dimostrarlo perché ha i lividi lasciati dagli extraterrestri.

La donna si chiama Paul Smith e ha raccontato di essere entrata in contatto con gli alieni contro la sua volontà. Questa esperienza, inoltre, si sarebbe ripetuta più volta, in totale 52. Come riportato sul Daily Star, l’inglese ha anche parlato della prima volta, avvenuta quando aveva sei anni.

L’incontro è avvenuto nel 1982 con una navicella aliena: «Ero nel bosco ed era completamente silenzioso. Il sentiero si fece più stretto e potevo sentire il mio cuore battere forte […] Ho visto quella che sembrava una navicella a forma di boomerang con un ‘braccio’ in più su di essa. Ogni braccio aveva una luce all’estremità». La grandezza? Per Paula quella navicella era alta almeno 10 metri e larga altrettanto. Era nera con le luci verdi e blu.

Paula, che oggi ha 50 anni, ha di recente affermato di essere stata persino a bordo di un UFO, insieme agli alieni che le hanno mostrato una tecnologia non nota agli esser umani. Paula ha affermato di avere visto, con i suoi occhi, «una carrellata di paesaggi con un fiume bellissimo» che, all’improvviso, si è trasformato in nero: «Il cielo blu è diventato rosso sangue e ho capito subito che quel film parlava della distruzione della Terra da parte dell’avidità umana».

L’inglese ritiene di dimostrare che quanto raccontato sia vero. Il suo corpo è pieno di lividi. Ha detto che gli alieni le hanno segnato il viso con un livido a forma di triangolo. Inoltre, la donna ha anche delle forme ovali sulle braccia che, stranamente, ricordano le impronte digitali. Ovviamente, non ci sono prove che quei segni siano associati a incontri ravvicinati del terzo tipo…