Situazione sempre più emergenziale in Francia

In Francia oltre 18mila casi nelle ultime 24 ore e 76 morti.

Ora sono 6 le città passate alla zona di massima allerta.

Ospedali di Parigi in affanno per i ricoverati.

In Francia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 18.129 nuovi casi e 76 morti. Inoltre, dopo Parigi e Marsiglia, altre quattro città sono passate alla zona di massima allerta (il terzo di tre stadi): Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne.

Oliver Véran, ministro francese della Salute, ha parlato di situazione sanitaria che «continua a degradarsi» a causa della circolazione del coronavirus sempre più forte. Véran, di conseguenza, ha annunciato che a partire dal 10 ottobre Digione e Clermont Ferrand, invece, passano al secondo stadio, diventando zone di allerta rafforzata.

«Per Tolosa e Montpellier, così come è stato fatto per Parigi la scorsa settimana, ci diamo qualche giorno di osservazione per verificare se la situazione sanitaria e gli indicatori sono superati. Un passaggio nella zona di massima allerta potrebbe avvenire entro lunedi’ mattina per l’insieme di queste metropoli», ha detto il ministro.

Si è appreso, poi, che gli ospedali di Parigi stanno attivando misure di emergenza per far fronte ai pazienti Covid-19, che occupano attualmente il 40% dei reparti di terapia intensiva della regione.

Il ministro della Salute francese dovrebbe annunciare oggi nuove restrizioni per le aree in cui gli ospedali sono sotto pressione e le infezioni stanno aumentando. Le autorità hanno già chiuso i bar a Parigi e in diverse città e limitato le riunioni private.

Nel dettaglio, le misure di emergenza comportano l’aggiunta di letti ospedalieri e il rinvio di interventi chirurgici non urgenti. I pazienti Covid-19, infatti, ora occupano un quarto dei letti in terapia intensiva a livello nazionale.