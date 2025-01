Grave incidente a Torrette di Ancona

Un grave incidente stradale ha sconvolto il quartiere di Torrette, alla periferia di Ancona, nella mattina di oggi. Intorno alle 7:45, una BMW, probabilmente a causa del ghiaccio presente sull’asfalto, ha perso il controllo in una discesa di via Esino, finendo contro altre vetture, tra cui una Fiat Panda. L’impatto ha provocato l’abbattimento di una colonnina di gas metano a media pressione e l’investimento di due pedoni, un uomo e una donna, che purtroppo hanno perso la vita. L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità.

Intervento delle squadre di soccorso

Immediatamente dopo lo schianto, tre squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza l’area, in collaborazione con la Polizia Locale e il personale del 118. La zona è stata completamente blindata, con il traffico bloccato su via Lambro e via Esino, per garantire la sicurezza della popolazione e degli operatori. Durante le operazioni, due persone rimaste intrappolate nelle auto coinvolte sono state liberate e trasportate in ospedale.

Evacuazione e blocco del gas

La fuga di gas metano ha costretto le autorità a evacuare due palazzine nel quartiere di Torrette. Per precauzione, è stata interrotta la fornitura di gas non solo alle abitazioni circostanti, ma anche all’ospedale regionale di Torrette. Il sindaco di Ancona ha prontamente avvertito i cittadini di rimanere in casa e chiudere le finestre per evitare rischi legati alla dispersione del gas.

Risoluzione e messa in sicurezza

Dopo circa due ore di interventi intensivi, i Vigili del fuoco hanno fermato la perdita di gas e messo in sicurezza l’area. L’erogazione del gas rimane sospesa, mentre si procede con le verifiche tecniche per il ripristino delle condizioni di normalità. Il Comune ha comunicato che la strada per l’ospedale e verso la superstrada è transitabile, rassicurando la popolazione sulla gestione della situazione.

Reazioni delle autorità

“Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade”, aveva dichiarato il Comune di Ancona sui suoi canali social. L’invito a non uscire di casa e a mantenere chiuse le finestre è stato ribadito più volte per garantire la sicurezza dei residenti. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha ringraziato le squadre di soccorso per il pronto intervento.