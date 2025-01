Probabilmente un colpo di sonno improvviso ha fatto sbandare l’uomo alla guida dell’auto che, nella notte tra l’1 e il 2 gennaio si è schiantato contro il guardrail all’ingresso dello svincolo per Bagheria. Non sono critiche le condizioni dell’uomo seppur l’impatto è stato violento. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente stava percorrendo l’autostrada A19 quando ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere violentemente contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che sono accorsi sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso al ferito. Un’ambulanza del 118 è stato chiamata per trasportare l’uomo, le cui condizioni, sebbene serie, non sembrano essere critiche.

Incidente stradale tra auto e monopattino, ragazza ferita

Una giovane a bordo di un monopattino elettrico è stata coinvolta in un incidente con un’automobile a Vittoria, all’incrocio tra via Roma e via Bixio. Il monopattino procedeva in controsenso. La ragazza, che non indossava il casco, ha riportato lievi ferite a seguito dell’impatto.

Incidente sulla Palermo-Catania coinvolge tre mezzi, due persone ferite

Incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania, all’altezza di Trabia. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 19,900 al chilometro 25,700. L’incidente ha coinvolto due auto e un camion. Ci sono due persone ferite. Sono presenti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico.“A causa di un incidente stradale – dice l’Anas – momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la A19 “Palermo – Catania” dal km 19,900 al km 25,700 all’altezza di Trabia. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, si registrano due feriti”.

Anas sul posto

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

Schianto a Palermo

Incidente stradale questa mattina via Olio di Lino, una delle strade che collega Monreale a Palermo. Intorno alle 7:30 si sono scontrate tre auto: una Opel Astra, una Volkswagen Polo e una Lancia Ypsilon.

Due feriti

Sono rimasti feriti un giovane, alla guida della Polo, e un anziano conducente della Lancia. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati soccorsi prontamente dai sanitari del 118.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato innescato dalla Opel Astra, che ha tamponato la Volkswagen Polo. L’urto ha fatto perdere il controllo al conducente della Polo, che si è scontrata frontalmente con la Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ditte specializzate: Ludovico Giurintano per la rimozione dei veicoli e Interventa per la pulizia e il ripristino della strada. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento delle autorità. Durante i soccorsi il traffico ha subito dei significativi rallentamenti.

