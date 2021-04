Le parole del deputato del Partito Democratico

Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, su Twitter ha affermato: «Virginia Raggi oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande».

Andrea Casu, segretario romano del PD, ha affermato: «Si svolga subito il consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni a partire dal PD per dare risposta a tutte le romane e i romani in attesa di poter dare degna sepoltura ai propri cari. Una vergogna intollerabile. Non una questione politica, una questione di civiltà».

Il deputato di Italia Viva Luciano Nobili attacca: «Un abbraccio ad Andrea e alle tante famiglie romane che si trovano nella medesima condizione. Dolore che si aggiunge a dolore. Virginia Raggi, non potevi finire cinque anni di disastri più indegnamente di così».

Il sindaco di Firenze Dario Nardella scrive a Romano: «Caro Andrea, da padre e da Sindaco sono profondamente addolorato e indignato per la storia straziante e di dolore che hai dovuto raccontare sul piccolo Dario. Ti abbraccio fortissimo».