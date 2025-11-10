Fan in apprensione: “Ti aspettiamo sotto il palco, Maestro”

Il cantautore lombardo è stato ricoverato in provincia di Varese dopo un improvviso malore. Slitta la data del concerto a Roma, mentre resta confermato – per ora – lo show di Venezia del 15 novembre.

Un fulmine a ciel sereno per i fan di Angelo Branduardi, 75 anni, che avrebbero dovuto vederlo esibirsi il 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il celebre cantautore, noto per capolavori come La pulce d’acqua e Alla fiera dell’Est, è stato ricoverato in una struttura sanitaria in provincia di Varese dopo aver accusato un malore.

Come sta Angelo Branduardi

Secondo l’ultimo bollettino medico ufficiale, pubblicato sulla pagina social dell’artista, Branduardi “è solo un po’ disidratato, ora sta recuperando con le flebo”. Il ricovero è stato disposto a scopo precauzionale, per consentire gli accertamenti clinici e verificare le cause dell’affaticamento e dell’astenia che il cantautore avrebbe manifestato nei giorni precedenti.

A confermare la diagnosi è anche il team che segue Branduardi, secondo cui si tratta di sintomi compatibili con una condizione di debolezza fisica generalizzata, che ha reso necessario l’intervento medico. L’artista si trova attualmente in cura in una struttura sanitaria vicino a casa, a Bedero Valcuvia, dove risiede da anni.

La notizia del ricovero ha fatto rapidamente il giro del web, generando una valanga di messaggi di affetto e vicinanza. Tantissimi i fan che hanno scritto parole di sostegno:

“Caro Maestro, spero di rivederti presto danzare con il tuo violino, un grande abbraccio”, “Auguri di pronta guarigione al Maestro”, “Maestro non faccia scherzi, mi raccomando”.

Tutti attendono ora un miglioramento delle sue condizioni per poterlo rivedere sul palco con Il Cantico, lo spettacolo ispirato al Cantico delle creature di San Francesco, che fonde poesia, spiritualità e musica d’autore.

Concerto di Roma rinviato: si recupera il 26 dicembre

A seguito del malore, il concerto previsto il 9 novembre a Roma è stato posticipato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Lo show si terrà comunque nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, e sarà valido lo stesso biglietto già acquistato per la data originale.

Chi non potrà partecipare alla nuova data potrà richiedere il rimborso entro il 15 novembre, attraverso la piattaforma TicketOne o presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Chi ha comprato il biglietto al botteghino dell’Auditorium dovrà presentarsi direttamente in loco entro la stessa data. I biglietti restano disponibili e i prezzi partono da 36 euro, fino a un massimo di 46 euro più commissioni.

Le prossime tappe del tour: Venezia per ora confermata

Non è ancora chiaro se il resto del tour seguirà il calendario previsto. Al momento, l’unica data confermata ufficialmente è quella del 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.

A seguire, il tour dovrebbe proseguire con:

21 novembre – CMP Arena di Bassano del Grappa

23 novembre – Palazzo dei Congressi di Lugano

26 novembre – Teatro delle Muse di Ancona

29 novembre – Teatro INTRED di Varese

Ma resta l’incognita legata all’evoluzione delle condizioni di salute dell’artista. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito a eventuali variazioni nel programma.

Un artista amato da più generazioni

Branduardi, classe 1950, è considerato uno dei più grandi cantautori della scena italiana. Con la sua musica ricca di riferimenti letterari e spirituali, ha saputo conquistare pubblico e critica attraverso i decenni. I suoi concerti sono esperienze intime e coinvolgenti, e ogni sua apparizione è attesa con grande partecipazione. Il tour attuale, Il Cantico, è un omaggio all’opera di San Francesco, reinterpretata con la profondità e la sensibilità che da sempre caratterizzano il percorso artistico del “menestrello moderno”.

Lo sapevi che…?

Angelo Branduardi ha vinto il Premio Tenco alla carriera nel 2023.

La sua musica è spesso ispirata a temi medievali e sacri, ma sempre con un tocco contemporaneo.

Il Cantico è uno spettacolo che unisce violino, chitarra e voce, in un viaggio spirituale tra poesia e musica.

Branduardi ha sempre dichiarato di sentirsi più artigiano della musica che divo, preferendo i piccoli teatri ai grandi palasport.

L’ultima volta che si è esibito a Roma risale al 2022, sempre con sold out.

