Succede anche questo sul social media

Come si può vivere un’esperienza fuori dal corpo e andare «ovunque vogliamo nell’universo»? Lo spiega una TikToker di nome Sidney Wilson (@ sj.wilson) che ha condiviso un video sulla proiezione astrale.

«Ho visto pochi TikTok su questo argomento – ha detto la ragazza – e ce ne dovrebbero essere di più… dobbiamo davvero parlare di proiezione astrale perché ogni persona dovrebbe saperlo».

Sidney, spiegando questo viaggio metafisico che, in teoria, potrebbe fare ognuno di noi, ha detto: «Fondamentalmente è quando la tua anima lascia il tuo corpo e hai un’esperienza fuori da esso. Chiunque può farlo, devi solo entrare in uno stato mentale molto rilassato e pensare di volere seguire un progetto astrale».

Secondo Sydney, una volta che l’anima lascia il corpo, possiamo andare ovunque nell’universo: «Quando dico ovunque, intendo assolutamente ovunque… pensa solo a dove vuoi andare e vieni immediatamente portato lì. Puoi letteralmente andare su Marte», ha detto.

Quindi, ecco come puoi “letteralmente” andare ovunque. «Per prima cosa devi trovare un momento in cui non sarai disturbato o interrotto. Non fa differenza l’ora del giorno o della notte che scegli, purché tu sappia che verrai interrotto».

E ancora: «Devi mangiare leggermente nelle 24 ore che precedono la tua proiezione astrale, in particolare frutta e verdura, ed evitare cibi grassi e / o ad alto contenuto proteico. Quando ci sediamo e ci rilassiamo, normalmente cominciamo a pensare a tutte le cose che dovremmo fare… tutte queste cose devono essere messe da parte prima che tu possa lasciare con successo il tuo corpo».

La proiezione astrale può avvenire a letto ma Sydney consiglia, almeno per la prima volta, un divano o una sedia reclinabile. A differenza dei sogni, inoltre, un viaggio astrale non si dimentica ma la ragazza consiglia di tenere memoria di tutto in un diario.

Prima della proiezione, Sideny consiglia anche di eseguire un rituale psichico per proteggere il corpo. Bisogna assicurarsi che le gambe e le braccia non siano incrociate. Una volta completato questo «rilassamento progressivo» l’anima inizierà a lasciare il corpo «ma devi dire a te stesso che stai per proiettarti così da assicurarti che accada, soprattutto nella prima volta…».

Incuriositi? Qui il profilo di Sidney, seguito da oltre 320mila utenti.