Le previsioni da IlMeteo.it

Dopo un mese e mezzo di piogge quasi ininterrotte, l’Anticiclone delle Azzorre avanza verso l’Italia e promette una tregua che potrebbe risultare quasi definitiva. La svolta è attesa già da domani, giovedì 19 febbraio, con un netto miglioramento delle condizioni meteo e temperature in risalita fino a 22°C al Sud nel fine settimana. Per famiglie, pendolari e imprese significa stop all’emergenza maltempo che ha segnato le prime sei settimane del 2026.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l’eccezionalità dell’evento. A Roma il 3 gennaio 2026 è stato il terzo più piovoso dal 1782. In appena 45 giorni sulla Capitale è caduta quasi la quantità di pioggia che normalmente si registra in sette mesi. Sul versante tirrenico, che ha fatto da “muro” alle correnti umide, una persistenza simile non si vedeva dall’inverno 2013-2014: non pioveva così da 12 anni.

L’anomalia non si è manifestata nella violenza di un singolo episodio, ma nella totale assenza di pause. In genere le fasi perturbate si alternano a periodi stabili. In questo inizio di 2026, invece, la mancanza di fasi anticicloniche ha reso il bimestre uno dei più grigi e umidi degli ultimi 30 anni.

L’Anticiclone delle Azzorre: quando arriva la tregua

L’alta pressione ha iniziato la sua espansione verso la Penisola. Secondo le previsioni, subirà un’unica battuta d’arresto giovedì 19 febbraio a causa dello “sgambetto” di una fredda perturbazione nord europea.

Le prossime ore vedranno condizioni stabili e miti su gran parte del Paese. I venti saranno in attenuazione. Resta elevato il pericolo valanghe sulle Alpi: la neve fresca risulta ancora instabile, quindi prudenza e niente fuoripista.

Giovedì 19 febbraio: il passaggio perturbato

La perturbazione sarà veloce ma incisiva. Il rinforzo dei venti meridionali intensificherà il maltempo tra Toscana, Liguria e Nord-Est. Il contrasto termico riporterà la neve a quote collinari sul Nord-Ovest e oltre i 1300 metri sull’Appennino.

Al Nord la giornata apparirà compromessa, ma dalla sera sono previste ampie schiarite.

Il weekend: anticipo di Primavera

Da venerdì 20 l’anticiclone riprenderà il controllo. Bel tempo al Nord e sulle tirreniche settentrionali. Residua instabilità solo su versanti adriatici e Sud.

Da domenica le temperature massime toccheranno 13-14°C a Milano, 17°C a Roma e 20-22°C all’estremo Sud, dove tornerà il sole pieno.

Sulle montagne olimpiche non mancheranno nevicate residue. Per la Cerimonia di Chiusura di domenica 22 febbraio a Verona è previsto cielo sereno con temperature intorno ai 7-8°C.

Previsioni nel dettaglio

Mercoledì 18

Nord: soleggiato, nubi in aumento.

Centro: bel tempo, nuvolosità più diffusa sulle tirreniche.

Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 19

Nord: maltempo veloce, neve in collina a ovest, migliora la sera.

Centro: rovesci su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud: peggiora in Campania.

Venerdì 20

Nord: bel tempo.

Centro: instabilità sulle adriatiche.

Sud: piogge sparse.

Tendenza: sole e clima mite ovunque.

FAQ

Quando arriva l’anticiclone?

Già dalle prossime ore, con una pausa giovedì 19 febbraio.

Tornerà il maltempo?

Solo un passaggio veloce giovedì, poi miglioramento stabile.

Ci sarà ancora neve?

Sì, a quote collinari sul Nord-Ovest giovedì e oltre i 1300 metri sull’Appennino.

Quanto saliranno le temperature?

Fino a 22°C al Sud nel weekend.