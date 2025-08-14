Le previsioni del weekend

L’anticiclone Caronte porta temperature molto alte in Italia, con picchi di 40°C. Gli esperti prevedono un calo del caldo africano a partire dal 20 agosto.

L’anticiclone africano Caronte domina l’Italia, portando temperature estreme che superano i 40°C di giorno e i 30°C di notte in diverse regioni.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, analizza i modelli meteorologici per prevedere la fine di questa ondata di caldo eccezionale. “Tra il 20 e il 21 agosto, il caldo torrido diventerà un ricordo”, dichiara Tedici, indicando una svolta attesa per metà della prossima settimana. Tuttavia, segnali di sollievo arriveranno già da domenica 17 agosto, con l’ingresso di correnti più fresche.

Previsioni regionali: quando finirà il caldo?

I modelli deterministici, probabilistici e basati su intelligenza artificiale convergono su una data precisa per il declino di Caronte. Al Nord Italia, un miglioramento si registrerà da martedì 19 agosto, con temperature in calo. Al Centro, il sollievo arriverà mercoledì 20, mentre al Sud si dovrà attendere giovedì 21. Il Sud, tuttavia, ha subito meno l’influenza di Caronte, che ha concentrato i suoi effetti più intensi tra la Francia e il Centro-Nord Italia. In particolare, regioni come la Toscana, la Liguria e la Pianura Padana hanno registrato anomalie termiche significative, con cinque giorni consecutivi di massime a 40°C nel fiorentino e minime notturne sopra i 32°C in Liguria di Ponente.

Un segnale del riscaldamento globale

Le temperature estreme di questi giorni rappresentano un chiaro segnale del riscaldamento globale. Gli esperti sottolineano che senza interventi concreti, le estati italiane diventeranno sempre più calde. Un rimedio efficace potrebbe essere la forestazione, ovvero l’aumento del patrimonio boschivo per mitigare il calore nelle aree urbane. “La cementificazione e l’effetto serra causato dai combustibili fossili trasformano le città in fornaci”, spiegano gli ambientalisti. La forestazione delle aree metropolitane potrebbe offrire ombra e ridurre l’afa urbana, migliorando la qualità della vita.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 14 agosto: Al Nord, sole e caldo africano dominano, con temporali sulle Alpi. Al Centro, il sole prevale, ma temporali di calore si sviluppano in montagna. Al Sud, sole e caldo accompagnano temporali sui rilievi.

Ferragosto, 15 agosto: Al Nord, il caldo intenso persiste, con temporali sulle Alpi centro-orientali. Al Centro, sole e temperature elevate si alternano a temporali montani. Al Sud, il tempo resta soleggiato, ma temporali pomeridiani colpiscono diverse aree.

Sabato 16 agosto: Al Nord, il caldo non cede, con temporali più frequenti sulle Alpi. Al Centro, il sole domina, ma temporali di calore interessano le zone montuose. Al Sud, temporali diffusi colpiscono la Sicilia e l’Appennino.

Una svolta attesa da domenica

Le temperature inizieranno a scendere da domenica 17 agosto, grazie a correnti più fresche. Una perturbazione atlantica arriverà mercoledì 20 agosto, ponendo fine all’egemonia di Caronte. Questo cambiamento segnerà l’inizio di un periodo più mite, ma gli esperti avvertono: il riscaldamento globale rende necessarie azioni urgenti per prevenire eventi climatici estremi sempre più frequenti.