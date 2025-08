Le previsioni dettagliate e gli effetti attesi.

Un’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa colpirà l’Italia a partire da giovedì, con temperature fino a 40°C e condizioni di afa intensa. Le previsioni dettagliate e gli effetti attesi.

Un potente anticiclone subtropicale proveniente dal Maghreb si prepara a investire l’Italia, portando un’ondata di caldo significativa. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, dichiara: “Nel corso delle prossime ore l’anticiclone inizierà ad arroventare la Spagna e il sud-ovest della Francia, poi, da giovedì, investirà anche tutta l’Italia portando i primi picchi di calore e di afa”. Le temperature inizieranno a salire già da mercoledì, con valori elevati soprattutto al Centro-Nord.

Temperature in aumento da giovedì

A partire da giovedì, l’Italia vedrà un deciso incremento delle temperature. In Toscana e Umbria si attendono valori tra 35-36°C, mentre in Emilia le massime toccheranno i 34°C. Al Sud e in altre regioni del Nord le temperature rimarranno leggermente inferiori, ma comunque sopra la media stagionale. Il caldo si intensificherà ulteriormente tra venerdì e sabato, con punte di 39°C a Firenze e Terni. Anche la Pianura Padana subirà un forte disagio, con 37°C previsti a Reggio Emilia, Mantova, Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano e Parma. Al Sud, Campania e Puglia registreranno 37°C, mentre la Sicilia risulterà inizialmente meno colpita.

Caldo torrido o afoso?

Il tipo di caldo varierà a seconda delle zone. Le aree interne del Centro e del Sud sperimenteranno un caldo torrido, caratterizzato da aria secca, mentre le coste e la Pianura Padana affronteranno un’afa opprimente dovuta all’elevata umidità. A Cremona, ad esempio, i 36°C accompagnati da un’umidità elevata porteranno una temperatura percepita di 41°C. Al contrario, a Firenze, il caldo torrido con umidità relativa sotto il 20% manterrà la temperatura percepita pari a quella reale, ossia 39°C. Tedici sottolinea: “La sola temperatura dell’aria non basta per indicare tutte le condizioni meteo di un’ondata di calore: è necessario controllare anche l’umidità relativa prevista e le conseguenti condizioni biometeorologiche di temperatura percepita”.

Previsioni dettagliate

Mercoledì 6: Al Nord il sole prevarrà, con un aumento del caldo e qualche rovescio sulle Alpi, che potrebbe estendersi alle pianure occidentali in serata. Al Centro il cielo sarà sereno e le temperature saliranno nettamente. Al Sud si prevedono condizioni serene o poco nuvolose, con caldo in aumento.

Giovedì 7: Sole e afa in crescita al Nord, con temperature in ulteriore aumento. Al Centro il caldo si intensificherà, mentre al Sud si registreranno condizioni soleggiate e un deciso rialzo delle temperature.

Venerdì 8: Il caldo raggiungerà l’apice al Centro, con temperature in forte aumento. Al Nord e al Sud l’afa diventerà più opprimente, accompagnata da un ulteriore incremento delle temperature.

Prospettive fino a metà agosto

L’anticiclone africano dominerà l’Italia almeno fino al 16-17 agosto, con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C in diverse regioni. Le notti diventeranno soffocanti, rendendo difficili le passeggiate serali e il riposo con le finestre aperte. Questa ondata di caldo segue quella registrata tra il 22 giugno e il 5 luglio, quando l’anticiclone africano “Pluto” aveva già messo a dura prova il Paese. Gli esperti consigliano di adottare misure per proteggersi, come evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e mantenere un’idratazione costante.