Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, su Twitter ha pubblicato un post che sta facendo molto discutere: «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate».

Dopo la bufera, un primo tweet giustificativo: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più».

E poi un altro ancora, stavolta in prima persona: «Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore del social media manager e per questo ha generato fraintendimenti. Chiediamo scusa. Negli altri post è comprensibile il senso delle nostre affermazioni».

Il dado, però, è ormai tratto e #Toti è diventata una tendenza su Twitter. Tanti i commenti contro il governatore, alcuni dei quali ne hanno chiesto anche le dimissioni.

Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, ha affermato: «Mentre il presidente Mattarella ricorda le vittime del Covid-19, un governatore di destra pensa che esistano vite di scarto perché improduttive. Il virus mette in pericolo la salute di tutte le persone e tutte vanno protette. Perché ogni vita umana conta, caro Toti».

Teresa Bellanova, ministra dell’Agricoltura, su Facebook ha scritto: «Le persone anziane sono un patrimonio importante, da tutelare. Basta con questo cabaret del cattivo gusto di cui anche le Istituzioni si macchiano. Le persone ci chiedono sobrietà e responsabilità. Meno cellulari in mano, più buon senso».