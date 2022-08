È successo ad Anzio (Roma)

Una bambina di 10 anni di Anzio, comune della città metropolitana di Roma, ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine in casa: “Mio padre sta picchiando mamma, vi prego aiutateci”, le sue parole.

L’episodio è avvenuto lunedì scorso, 15 agosto, giorno di Ferragosto.

La piccola, assistendo all’ennesimo episodio di violenza tra mura domestiche, dopo essersi nascosta nella propria camera, ha trovato il coraggio di avvisare la Polizia e di chiedere un tempestivo intervento.

I poliziotti in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione, in zona Nettunense, e hanno bloccato l’uomo, un italiano di 44 anni, per il reato di maltrattamenti aggravati in famiglia. In base a quanto accertato, l’arrestato anche in passato era stato protagonista di pestaggi ai danni della moglie: azioni violente che avvenivano davanti agli occhi dei due figli terrorizzati.

L’arresto dell’uomo, accompagnato in carcere, è stato convalidato.