Quali le prospettive per il futuro?

Negli ultimi anni, con l’avvento di tecnologie sempre più avanzate che hanno reso i dispositivi mobili degli inseparabili compagni nella sfera sia professionale che personale, il mercato delle app ha conosciuto un boom che ha portato a cifre quasi impensabili fino ad appena un decennio fa. Ma quali sono i comparti di maggior successo? E quali le prospettive per il futuro?

Comunicare con le app: tante proposte per ogni esigenza

Uno dei settori più dinamici sugli app market è senza dubbio quello legato alla messaggistica istantanea e alla comunicazione in genere, sia in ambito professionale che personale. Negli ultimi anni si sono infatti diffuse tantissime applicazioni progettate per rispondere alle esigenze più disparate, dal semplice invio di messaggi di testo alla condivisione di file, fino addirittura all’organizzazione del lavoro tra uffici e dipartimenti aziendali.

Se WhatsApp rappresenta oggi il brand più conosciuto in tal senso, esistono in realtà tantissime altre proposte che cercano di differenziarsi dalla chat più famosa mirando soprattutto ai suoi punti ritenuti più deboli, ossia privacy e sicurezza. App come l’ormai ben nota Telegram oppure Signal, più di nicchia ma altrettanto efficiente, fanno proprio della gestione della privacy e della presenza di chat protette la loro caratteristica fondamentale, il tutto senza rinunciare a funzioni fondamentali come lo scambio di documenti e file o la registrazione di audio.

Parlando invece di app nate prettamente per un uso professionale, di sicuro interesse è quella di Slack, un software di collaborazione aziendale che viene utilizzato per inviare messaggi in modo istantaneo ai vari membri di un team di lavoro. Slack, disponibile sia via web che come app per device mobili, permette per esempio di creare diversi progetti e di assegnarli ai vari collaboratori, così da mantenere una comunicazione rapida e sicura con ciascun gruppo, anche in caso di smart working.

Gioco e divertimento tramite app: un catalogo ricco e variegato

Il settore legato allo svago e al divertimento resta certamente uno dei più ricchi quando si parla di app market, anche in virtù del fatto che molti passatempi una volta legati a PC, televisioni e altri dispositivi sono stati quasi interamente trasferiti sui device mobili. Se pensiamo a operatori come Spotify e Deezer per quanto riguarda l’ascolto di musica, Youtube e Netflix nell’ambito dello streaming video o a portali come Betway per ciò che concerne il casinò online, ci rendiamo immediatamente conto di quanto le nostre abitudini siano cambiate nel giro di poco tempo. Ascoltare i propri dischi preferiti, guardare film o giocare a blackjack dallo smartphone o dal tablet sono ormai azioni quotidiane, che trovano spazio nei vari ritagli di tempo tra un impegno e l’altro.

Una volta scaricate le proprie app preferite e, in genere, sottoscritto un abbonamento per il loro utilizzo, sarà possibile trasformare il dispositivo in un vero e proprio media center, ideale per portare sempre con sé i passatempi più amati. Ecco dunque sempre in tasca un catalogo aggiornato di album e canzoni, con la possibilità di creare tracklist personali, film e serie tv di qualsiasi genere, giochi e rompicapo, il tutto a disposizione per un breve break o per una full immersion nel nome del relax.

Enti e servizi: le app di pubblica utilità sempre più diffuse

Ormai anche il settore pubblico ha compreso e abbracciato l’importanza delle applicazioni per dispositivi mobili, investendo cifre sempre più ingenti sullo sviluppo di sistemi in grado di migliorare i servizi per il cittadino e di garantire una comunicazione più rapida ed efficace.

Informazioni un tempo disponibili soltanto visitando gli uffici pubblici, ma anche la gestione di pratiche e richieste, sono oggi molto spesso a portata di mano grazie alle app via via diffuse da enti e organizzazioni. Un esempio molto calzante è quello relativo all’app INPS Mobile, nata per migliorare il rapporto tra l’ente previdenziale e il cittadino: tramite questo servizio è oggi possibile accedere a numerose informazioni per famiglie, pensionati e disoccupati, ma anche inviare domande e richiedere prestazioni specifiche.

Molto interessante è anche il servizio offerto da App24PA (ex Whereapp), un software sviluppato per fornire aggiornamenti e avvisi di pubblica utilità georeferenziati e certificati in tempo reale ai cittadini interessati. Chi scarica App24PA può impostare i propri luoghi preferiti o le categorie di interesse e ricevere quotidianamente tutte le informazioni utili provenienti da enti e pubblica amministrazione. L’app mette inoltre a disposizione una chat per confrontarsi con gli altri utenti e per comunicare con gli sportelli di ascolto dedicati a violenza, bullismo e cyberbullismo.

Questi sono solo alcuni esempi di come il cambiamento tecnologico stia impattando sulle nostre vite, ma basta un giro sui principali app market per trovare tantissime altre proposte, dallo shopping online alle prenotazioni di vacanze e ristoranti, nate per semplificare e rendere più veloci e divertenti le attività più disparate.