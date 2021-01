È successo in Germania

In Germania una donna ha avuto lo shock più grande della sua vita quando, aprendo la porta del bagno di casa, ha visto un ladro seduto sul W.C. e mentre beveva un caffè.

La donna, che era assonnata, di nome Olesja, si era alzata dal letto per andare in bagno quando si è trovata di fronte l’intruso. L’uomo, alla vista della padrona di casa, si è tirato su rapidamente i pantaloni e poi è rimasto fermo.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il ladro, poi, è passato davanti alla donna di 36 anni, è entrato in soggiorno e ha afferrato la sua borsa. Poi, è uscito dalla finestra ed è fuggito.

L’irruzione è stata catturata dalle telecamere a circuito chiuso installate in casa. Probabilmente, bloccata dallo shock, la donna non ha neanche urlato per svegliare il marito Steffen che stava dormendo al piano di sopra.

La polizia ha trasmesso un identikit per rintracciare l’uomo: tra i 25 e i 30 anni, alto circa 1 metro e 75 centrimetri, dall’aspetto nordafricano, con i capelli e la carnagione scura. Al momento del furto indossava un paio di scarpe da ginnastica Adidas.