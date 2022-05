Il racconto dei genitori degli altri piccoli alunni

Si chiamava Tommaso il bambino morto nel tragico incidente di oggi all’Aquila, nella scuola dell’infanzia Primo Maggio. Un’auto, che si è sfrenata, ha sfondato il cancello della materna travolgendo 6 bambini e Tommaso non ce l’ha fatta.

Una madre che conosceva il piccolo ha raccontato: “Tommaso era un bambino molto simpatico, un bimbo molto tranquillo e sereno, sensibile e dolcissimo. Spesso si abbracciavano con mia figlia sia quando arrivavano a scuola sia quando uscivano, in un una immagine davvero emozionante”.

“È una tragedia immane che ci lascia sconvolti come sono sconvolti i nostri bambini, anche se non lo danno a vedere. Ora dobbiamo stare vicini a loro per tutelarli dal trauma ma dobbiamo stringerci intorno alla famiglia di Tommaso e dei feriti”, ha proseguito.

E un papà di uno dei 40 bambini della scuola ha detto: “Sembrava un girone dantesco: quando siamo arrivati abbiamo trovato gente in lacrime in strada e il pianto dei bimbi che ci ha fatto fermare il cuore. Intorno a noi le ambulanze e le auto delle forze dell’ordine, le sirene. Siamo subito corsi dentro, facendoci largo tra i soccorritori, una scena spaventosa e surreale”.

E ancora: “Ci hanno chiamato circa 45 minuti prima della campanella, intorno alle 14.30, per chiederci di venire a riprendere subito i bambini. Non sapevamo cosa fosse successo ma, quando siamo arrivati sul posto, abbiamo cominciato a preoccuparci seriamente. Correndo abbiamo raggiunto l’ingresso. Ho visto un bambino che veniva caricato su una barella, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ricordo quelle immagini con lucidità, le ho stampate bene impresse nella memoria. Ma allo stesso tempo è come se avessi avuto un blackout, la testa era come paralizzata dalla paura. Cercavo disperatamente mia figlia, non la vedevo. Sono corso dentro e, fortunatamente, l’ho trovata sana e salva”.

“Le maestre – ha proseguito il padre – hanno mantenuto una lucidità incredibile, in un momento così drammatico non so come siano riuscite a mantenere la calma. Incredibile anche la macchina dei soccorsi, che ha dovuto lavorare riuscendo ad effettuare le operazioni in spazi ridotti, visto che le strade sono strette”.

All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma si trova uno dei bambini investiti. La diagnosi d’ingresso è di politrauma da investimento, con pneumotorace destro e contusioni polmonari. La piccola è vigile e cosciente ma la prognosi attualmente resta riservata.