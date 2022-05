È successo in provincia di Milano

Ieri mattina, sabato 14 maggio, in pieno centro di Arconate, comune di 6mila abitanti della Città metropolitana di Milano, c’è stato un tentativo di aggressione a sfondo sessuale.

Una ragazza di 18 anni, che lavora in un bar della zona, dopo avere rifiutato alcune ‘avance’ con frasi e apprezzamenti non graditi e pesanti da parte di un operaio di 47 anni, è stata poi seguita e raggiunta dall’uomo mentre tornava a casa che l’ha palpeggiata e tentato di baciarla. La giovane donna ha cominciato a urlare e l’aggressore è scappato.

Come raccontato da Il Giorno, la 18enne ha anche chiamato al telefono il padre, il titolare del bar, chiedendogli di soccorrerla. Durante il tragitto in auto, però, il genitore ha incrociato l’operaio (che aveva allontanato dal locale dopo le molestie verbali ai danni della figlia): è sceso dal mezzo e lo ha picchiato selvaggiamente, fermato da alcuni passanti. Un’ambulanza ha poi portato la figlia in ambulanza. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno fermato il molestatore, di cui non sono state riportate le condizioni di salute.