Dramma negli Stati Uniti d'America

Un bambino è morto sabato pomeriggio, 7 agosto, dopo essere stato lasciato solo in un’auto parcheggiata fuori da un centro commerciale di Mesa, in Arizona, negli Stati Uniti d’America.

Intorno alle 13:3 gli agenti hanno risposto a una chiamata su un bambino di 7 mesi che non respirava fuori da un JCPenney al Superstition Springs Center. Quando sono arrivati, hanno scoperto che il bambino era stato lasciato da solo all’interno di un’auto parcheggiata non in funzione.

I vigili del fuoco hanno tentato la rianimazione e trasportato il bambino in un ospedale locale ma poi è morto. Gli agenti hanno appreso che la madre del bambino lo ha trovato nel veicolo dopo avere trascorso due ore nel centro commerciale. La polizia non ha detto se la madre sapesse che il piccolo si trovasse lì. Le indagini sono in corso e, per il momento, non sono state depositate accuse contro la madre. La temperatura nel parcheggio del centro commerciale superava i 38°C all’ombra.

Secondo Kids and Cars, organizzazione no-profit dedicata alla sicurezza di bambini e animali domestici nei veicoli, questa è la prima morte del genere segnalata in Arizona nel 2021. Ad aprile, una bambina di 4 mesi è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata lasciata in un’auto calda per diverse ore fuori casa. La madre, la 35enne Cristina Valente, ha inizialmente affrontato le accuse per abuso sui minori e negligenza ma queste accuse sono state poi ritirate.

E meno bambini sono morti per essere stati lasciati in un’auto calda negli Stati Uniti nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 che ha tenuto molte persone a casa. L’unico bambino morto in Arizona nel 2020 è stata la piccola di 3 anni Delilah Jones. Nel 2019, ci sono stati quattro casi in quello Stato: tutti bambini lasciati inconsapevolmente in auto.