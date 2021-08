Curioso episodio in un aeroporto della Gran Bretagna

Un uomo è stato arrestato dopo aver perso il volo e tentato di salire a bordo dell’aereo tramite il nastro dei bagagli. Lo scrive la BBC.

L’aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, ha comunicato che l’uomo è arrivato con 35 minuti di ritardo per effettuare il check-in per il suo volo per la Polonia.

Un portavoce dell’aeroporto ha detto che si è «animato e infastidito» quando si è reso conto del suo errore al check-in e si è arrampicato sul nastro dei bagagli. Il 34enne è stato successivamente ammonito con la condizionale, ha riportato la polizia del Leicestershire.

L’uomo era stato trattenuto dalla polizia aeroportuale con l’accusa di essere entrato senza permesso in un’area di sicurezza di un aeroporto.

Gli agenti coinvolti hanno scherzato con la polizia dei trasporti britannica su Twitter, paragonando l’incidente a una scena del film Die Hard: «Dobbiamo ammettere che siamo stati tentati di urlare Yippee kai yea mentre lo seguivamo sul nastro», hanno detto.

Il tweet: