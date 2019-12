Si chiama 310442 (2000 CH5).

Un gigantesco asteroide ‘sfiorerà’ (si fa per dire) la Terra poco dopo Natale, stando a quanto riportato dalla NASA, l’agenzia governativa spaziale statunitense.

A questo corpo celeste è stato dato un nome: 310442 (2000 CH5) e il momento in cui questa roccia spaziale sarà più vicina al nostro Pianeta avverà il 26 dicembre alle 2:54 EST (il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti d’America, quindi alle 8:54 in Italia).

Il Center for Near Earth Objects Studies (CNEOS) ha stimato che il diametro dell’asteroide è compreso tra i 280 e i 620 metri. Ciò significa che potrebbe essere grande quanto il One World Trade Center di New York, che è alto 541 metri (pennone compreso).

Paul Chodas, direttore del CNEOS, ha affermato al Newsweek che «nel corso dei secoli e dei millenni questi asteroidi potrebbero evolversi in orbite tali da impattare sulla Terra, quindi è prudente tenere traccia di essi nei decenni successivi e studiare i tragitti».

L’asteroide viaggerà a una velocità di 44mila chilometri all’ora. Da sottolineare che, sebbene il corpo celeste sarà ‘vicino’ alla terra in termini astronomici, sarà comunque abbastanza lontano da non doverci preoccupare, ha spiegato l’esperto. CH59, infatti, sarà a circa 7.240.000 chilometri dal nostro Pianeta nel giorno di Santo Stefano. Insomma, Apocalisse rinviata, almeno per il momento…